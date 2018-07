Magyar filmsiker a világban: Sandwich

Emelje fel a kezét az, aki hallott Banner Szűcs Loránd rövidfilmjéről, a Sandwich-ről! Senki? Pedig eddig eddig 21 díjat hozott el a világ rövidfilmfesztiváljairól, legutóbb például a New York Film Awards fődíját, a Legjobb férfi rendező, a A legjobb eredeti történet és a A legjobb gyermekszínész díját is megkapta.

A film a szeretetről szól, a szülői szeretet valódi természetéről és feltárja, mi történik, amikor nyitottan fordulunk a gyermekeinkhez, akik oly sokat tanítanak nekünk a világról, amit sokkal tisztábban látnak, mint a felnőttek

- mondja a filmről Banner Szűcs Loránd rendező-forgatókönyvíró, aki a történetet Los Angelesben írta. A nyolc éves Dana édesanyja kórházban fekszik, édesapja éjszakai műszakban dolgozik. A történet úgy indul, hogy egy este nem találnak szabad babysittert, így nincs más lehetőség, az apának a lányával együtt kell munkába mennie. De a férfinak különleges foglalkozása van: hivatásos katona egy olyan határőr egységnél, mely az illegális határátlépők elfogását végzi. Aznap éjszakára – lévén ez biztonságosabb hely a lányának, mint a határvonalon - az apa belső szolgálatra kéri magát a tábor családi körletébe. Itt egyetlen feladatuk van, a kitoloncolásra váró embereknek készítenek szendvicseket. A harcedzett férfi a gyermekével együtt próbálja megoldani ezt a nem túl bonyolult, de számukra teljesen ismeretlen feladatot.

Banner Szűcs Loránd 17 éves kora óta van a filmszakmában, a MAFILM-nél 15 éven át Bacsó Péter, Szabó István, Marco Ferreri vagy Philip de Broca mellett dolgozott, majd megalapította a Banner Casting ügynökséget, és mára az egyik legfoglalkoztatottabb hazai casting director. Most fejezett be egy kanadai CBS-sorozatot, és ő felelt Krysztof Zanussi Éter és Till Attila Tiszta Szívvel című filmjének szereposztásáért is. Jelenleg egy Bécsben forgó Netflix sorozatban dolgozik.

A film főhősét, a kislány Danát Bercovici Emma alakítja, aki eddig öt díjat nyert játékáért. További szereplő még Thuroczy Szabolcs, Richard Pepple, Szamosi Zsófia és Szabó Simon is. A filmet Juhász Imre fényképezte, Kalotás Csaba volt zeneszerzője, Kiss Wanda a vágója, Fock Andrea a jelmeztervezője, Angyal Gergő, Rajna Gábor és Hídvégi Zoltán pedig a producerei.