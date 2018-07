Végre mozikba kerül az M.I.A.-dokumentumfilm

Már több, mint öt éve keringenek hírek a M.I.A. brit énekes-rapperről készülő dokumentumfilmről. Bár Steve Loveridge rendező már 2013-ban kiszivárogtatott egy előzetest, a forgatás mégis többször leállt majd újra indult. Végül tavaly nagy nehezen bemutatták a filmet a Sundance filmfesztiválon, ahol az a hír terjedt el, hogy az énekesnő nem lett boldog a végeredménnyel. Így végül is kész csoda, hogy végül szélesebb közönség is láthatja a filmet, szeptember végén kerül az angol és az amerikai mozikba is.

M.I.A. családja 1986-ban érkezett Nagy-Britanniába menekültként, Sri Lankáról, ahonnan a polgárháború elől menekültek. Londonban először sok megkülönböztetés érte, de 2004-ben befutott énekesként.

A film már 2018-ban különböző fesztiválokon (Berlin, Karlovy Vary), magyar premierről egyelőre nincsen hír.