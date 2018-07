Meghalt Jon Schnepp filmrendező

Meghalt Jon Schnepp író és rendező. Az Adult Swim nagysikerű Metalocalypse rajzfilmjének rendező múlt héten kapott sztrókot. Az életmentő műtét során bekövetkezett vérveszteség következtében mindkét agyféltekéjét jelentős károsodás érte, és mivel a teljes felépülésére nem volt esély, így a család úgy döntött, hogy lekapcsolják a lélegeztetőgépről az 51 éves rendezőt.

Schnepp legsikeresebb munkája a 2006 és 2012 között futó Metalocalypse rajzfilmsorozat volt, ami egy fiktív metál zenekarról szólt, amiben a műfaj minden manírját, teátrálisságát, és megalomániáját ezerszeresre felnagyítva a zenekar mindennapjait követte. Ezenkívül írtunk a The Death of "Superman Lives" című dokumentumfilmjéről is, ami egy soha el nem készült Superman film sorsát követte végig, amit Tim Burton rendezett volna, és amiben Nicolas Cage játszotta volna a főszerepet.