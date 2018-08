Az Oscar-díjas Holdfény rendezője megint kemény témáról beszél

Megjelent 2016 legjobb filmje, a fődíjon kívül még két másik Oscarral kitüntetett Holdfényt rendező Barry Jenkins új drámájának előzetese, amelyből úgy tűnik, az If Beale Street Could Talk sem lesz épp könnyű szórakozás.

A film James Baldwin regényéből készült, amelyet 1980-ban az Európa Könyvkiadó magyarul is kiadott, a ma már elég furcsának hangzó Ha a néger utca beszélni tudna címen - lenne rá egy fogadásom, hogy a magyar forgalmazó más címet talál majd ki a filmnek.

A történet egy fekete szerelmespárról szól, akiket elszakít egymástól egy hamis vád: a férfit egy el nem követett nemi erőszak miatt börtönbe zárják, a nő viszont terhes, de a férfi nem lehet mellette. A nő pedig mindent megtesz, hogy elérje, engedjék ki a férfit.

A regényt író James Baldwin élete egyébként szintén filmre kívánkozik: az író 1924-ben született Amerikában, New Yorkban, de 24 évesen Párizsba költözött, feldühödve az amerikaiak feketékkel szembeni rasszizmusán. Egy bárban ugyanis nem szolgálták ki, mire ő a pultos mögötti tükörbe vágott egy poharat. A költözéstől azt is remélte, hogy tisztába jön melegségével is.

A film főszereplői KiKi Layne és Stephan James lesznek, a forgatókönyvet a rendező írta a regény alapján. Amerikában november 30-án mutatják be.