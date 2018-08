Charles Cullen az a sorozatgyilkos, aki a világon a legtöbb embert gyilkolta meg: a bíróságon ő maga is bevallotta negyven ember megölését, de valószínűsíthető, hogy a kórházi ápolóként dolgozó férfi összesen 400 ember haláláért felelős. Az ő életéből készül film Jessica Chastain és Eddie Redmayne főszereplésével, írja a Deadline .

A film címe The Good Nurse lesz, amely az igaz történeten, és az azt megíró regényen, Charles Graeber könyvén alapszik majd. A Deadline szerint a két főszerepet játszó színész már "előrehaladott tárgyalásban" van a gyártó stúdióval.

Ez lesz Tobias Lindholm első angol nyelvű filmje; a svéd rendező eddig olyan művészfilmeket rendezett, mint a nálunk jórészt a Titanic Filmfesztiválon látható R, ami egy egy svéd börtönről szól, az Egy háború, egy Afganisztánba vezérelt dán katonáról, vagy az Emberrablás a szomáliai kalózokról.

A The Good Nurse viszont nem az első angol nyelvű munkája: Lindholm írt meg egy és rendezett két részt az elmúlt évek egyik meglepetés-sikersorozatából, a Mindhunterből, amely arról szól, hogyan érzett rá az FBI a sorozatgyilkosok lélektani vizsgálata, a profilozás fontosságára. A David Fincher nevével fémjelzett sorozatról - amelynek ötödik és hatodik részét rendezte, a hatodikat ő is írta - ebben a cikkben írtunk:

A készülő film sztorija Charles Cullen elfogását követné majd. A "Halál angyala" néven elhíresült kórházi ápolót felelős, jó szakembernek ismerték, és senki nem tudta, hogy titkos "szenvedélye" kioltani mások életét. Így tizenhat év alatt több száz beteget ölt meg, Pennsylvania és New Jersey kilenc kórházában. Őt játssza majd az Oscar-díjas Eddie Redmayne (A mindenség elmélete, A dán lány), a kétszeres Oscar-jelölt Jessica Chastain (Zero Dark Thirty, A segítség) pedig azt a nővért, aki Cullen mellett dolgozott, és a saját munkáját, de még családja biztonságát is kockáztatta azért, hogy segítsen lebuktatni a gyilkost két newarki nyomozónak.

Lindholm - aki íróként együtt dolgozott Thomas Vinterberggel A vadászat című lélektani thrillerben is - neve ráadásul talán garancia lehet arra, hogy ne egy sablonos hollywoodi film jöjjön ki a projektből. A bemutató dátumáról egyelőre még nincs hír.