Minden lepel lehull a férfiak gondolatairól

Ugye megvan még Mel Gibson és Helen Hunt gondolatolvasós romkomja, a Mi kell a nőnek? Nos, a 2000-ben bemutatott történet közel húsz évvel később egészen új köntösben kerül újra a mozikba, hiszen a film remake-et kapott. Méghozzá a korszellemhez igazodva olyat, amiben az alkotók felcserélték a nemeket, így Mel Gibson helyére Taraji P. Henson ült be, aki a filmben a nők gondolatai helyett a férfiak észjárását ismeri meg, de jó alaposan.

Az Empire sorozatból, a Benjamin Button különös életéből és A számolás jogából egyaránt ismert színésznő a jövőre mozikba kerülő, What Men Want című filmben (az eredeti történet címe What Women Want volt) egy baleset következtében tesz szert a rendkívüli képességre, hogy aztán a férfiak által uralt munkahelyén valahogyan az előnyére fordítsa az elsőre kellemetlennek ígérkező helyzetet. Hogy hogyan boldogul, azt a film előzetese szellőzteti meg.

A filmet az az Adam Shankman rendezte, aki a Hajlakk, a Séta a múltba és a Mindörökké rock című filmeket jegyzi. Taraji P. Henson mellett a filmben szerepel még többek között Aldis Hodge, Tracy Morgan, Max Greenfield, Richard Roundtree, Wendi McLendon-Covey, valamint Erykah Badu és Shaquille O’Neal is (hoppácska!).

A What Men Want 2019 januárjában kerül az amerikai mozikba, magyar bemutatóról még nincs hír.