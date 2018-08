Alakul a Top Gun szereplőgárdája

A nyolcvanas évek egyik ikonikus alkotása, a bomberdzsekit Magyarországon népviseletté tevő Top Gun folytatását már hosszú évek óta tervezték Hollywoodban, csak aztán ahogy teltek az évek, úgy gördültek újabb és újabb akadályok a film elé. Amikor Tony Scott rendező 2012-ben meghalt, mindenki elkönyvelte, hogy a filmből így már tuti nem lesz semmi, erre tessék, tavasz óta felgyorsultak az események, és mostanra már a szereplőgárda is egészen pofásan alakul.

A film címe Top Gun: Maverick lesz, a gyártója pedig a Paramount. Az eredeti film szereplői közül Tom Cruise és Val Kilmer is szerepelni fog a folytatásban (Maverick és Iceman szerepében), Miles Teller (Whiplash) alakítja majd Goose (az első részben Anthony Edwards) fiát, Monica Barbaro (UnREAL) meg a barátnőjét. Szintén korábban jelentették be, hogy Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin és Danny Ramirez is játszani fog a filmben, most meg azt, hogy csatlakozott hozzájuk Jon Hamm, Ed Harris és Lewis Pullman is. A szerepekről a Paramount mélyen hallgat.

A Feledés című filmben Cruise-t már rendező Joe Kosinski Top Gun 2-je az első filmmel ellentétben nem a légi közelharcot avagy dogfightot idelizálja majd, hanem a dróntechnológia hadászati alkalmazásával foglalkozik, vagy valami ilyesmivel, ha jól vesszük ki a szinopszisból. Cruise karaktere a filmben már inkább oktató és nem repül éles bevetéseket, a gépe sem F-14-es Tomcat lesz, hanem, F/A-18-as Super Hornet.

Érdekes, de egy 2012-es hír szerint Cruise Maverickje az akkori forgatókönyvben egy F-35 Joint Strike Fighter tesztpilótáját alakította volna, ezt a gépet gyártó Lockheed Martin egyik vezetője kotyogta el. Az első film 1986-ban 15 millió dolláros gyártási költségre 350 milliót termelt, ez a számpár az inflációt is figyelembe véve 2018-ban 35 millió és 805 millió, amiből az utóbbival vélhetően elégedett lenne a gyártó, úgy meg pláne hogy a film tuti nem jön ki 100 millió dollár alatt.

A Top Gun 2 2019 július 12-én jön a mozikba.