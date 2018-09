Angelina Jolie tragikus sorsú nőt alakít új filmjében

Végre nem csak a magánéletével kapcsolatos hírek érkeznek Angelina Jolie-ról: hamarosan ugyanis egy 19. század végén játszódó bosszúthrillerben játszik főszerepet, ami James Scott The Kept című könyve alapján készül, a film jogait az Imperative Entertainment vásárolta meg. A forgatókönyvet Alice Birch írja, Jolie producerként is dolgozik a filmen.

A történet 1897-ben, New York államban játszódik. Egy mindentől távol eső tanyán élő nő (Jolie) arra érkezik haza, hogy férjét és négy gyermekét meggyilkolták. A nőt is eltalálja egy golyó, de túléli a támadást egyik fiával együtt, aki elbújt. Az asszony a 12 éves fiúval vág neki, hogy megtalálja a tetteseket, de a hóviharon át vezető kegyetlen utazás, ami egy tóparti városhoz vezet, olyan titkokat fed fel, amelyek az anya és fia kapcsolatát is próbára teszik.

Jolie utoljára A tengernél című filmben szerepelt, akkor még férjével Brad Pittel, de a film nem lett túl sikeres. Legközelebb 2020-ban, a Demóna 2-ben láthatjuk majd a moziban, most pedig a Come Away című filmben forgat, ami a Pán Péter és az Alice Csodaországban előzménytörténete.