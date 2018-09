LeBron Jamesszel és Tapsi Hapsival jön a Space Jam folytatása

A mindenféle rekordot nekifutásból megdöntő Fekete Párduc után a Space Jam - Zűr az űrben rég várt folytatása lesz Ryan Coogler rendező következő munkája. Az első részben Michael Jordan volt a kosárlabda-szupersztár, huszonkét évvel később LeBron James lesz a rajzfilmfigurák mellett az élő főszereplő.

A filmet készítő stúdió mindezt az Instagramon jelentette be egy kosárpálya öltözőjének képével, amelyen egymás mellett áll Tapsi Hapsi, LeBron James, a producer Ryan Coogler és a rendező Terence Nance szekrénye.

A Hollywood Reporter úgy tudja, a filmet 2019-ben, a kosárlabdaszezon végén mutatnák be.

Nem ez lesz a kosaras James első filmszerepe: szerepelt már színészként Amy Schumer és Judd Apatow Kész katasztrófa című filmjében is, bár abban csak mellékszereplőként.

Ryan Coogler az egyik legnagyobb név most Hollywoodban, miután a Fekete Párduc 1,34 milliárd dolláros bevételével minden idők legsikeresebb, fekete rendező által rendezett filmje, legsikeresebb képregényfilmje és amúgy is a világ egyik legtöbb bevételt hozó filmje lett. A rendező viszont már kevésbé ismert, sőt Magyarországon leginkább senki sem ismeri: Terence Nance készítette az An Oversimplification of Her Beauty című animációs, kísérleti filmet, és az HBO Random Acts of Flyness című sorozatát.

LeBron James azt nyilatkozta a filmről: "A Space Jam sokkal több annál, mint hogy én meg a Bolondos Dallamok rajzfilmfigurái összejövünk. Sokkal nagyobb dologról van szó. Azt szeretném, ha a kölykök rájönnének, mennyi erőt ad, ha nem adják fel az álmaikat, és milyen sokat elérhetnek így. Azt hiszem, Ryan ezt már így is megtette egy csomó emberrel" - utalt arra, hogy a Fekete Párduc volt az első olyan, igazán széles körben sikeres blockbuster, amely feketék nézőpontjából beszélt feketéket is érintő kérdésekről.