A legelső, bogárhátú Transformer kapásból megmenti a Földet

Az ötödik Transformers-filmről azt írtuk, hogy az a világ legostobább filmje, és talán éreztek ebből valamit a stúdióban is: a sztori eredettörténetét, a Bumblebee-ről, azaz Űrdongóról szóló részt már nem Michael Bay rendezi. A karácsonykor érkező filmhez most megjelent a hosszú előzetes.

A spinoff 1987-ben játszódik, húsz évvel a legelső Transformers-film előtt: Bumblebee egy kaliforniai roncstelepen rohad, amikor rátalál egy 18 éves lány, aki miután hazaviszi és kipofozza, hamarosan rájön, hogy nem egy egyszerű bogárhátúval van dolga. Aztán hamarosan arra is, hogy meg kell mentenie a Földet.

Az előzményfilm rendezői székébe Travis Knight, a csodás Kubo és a varázshúrok rendezője került, a forgatókönyvön pedig Christina Hodson dolgozott, akire a későbbiekben mozikba kerülő Batgirl sztoriját is bízták.

A női főszereplőt, Charlie Watsont, a The Edge of Seventeen (Egy magányos tinédzser) fiatal színésznője, Hailee Steinfeld alakítja, akit A félszemű című filmje miatt még a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscarra is jelöltek. A filmben szerepel még többek között John Cena, Pamela Adlon, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr. és Jason Drucker is.

A filmet december 21-én mutatják be Amerikában, de nálunk már egy nappal hamarabb, 20-án látható lesz a mozikban.