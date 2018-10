Tom Cruise nélkül nem készülhet Mission: Impossible

Christopher McQuarrie rendező-forgatókönyvíró eddigi legnagyobb sikerét aratta nyáron a Mission: Impossible-sorozat hatodik részével, de ez nem jelenti azt, hogy mindenáron ezzel akar foglalkozni a következő években. Azt pedig biztosan nem jelenti, hogy a sorozat egyik legnépszerűbb karaktere, Ilsa Faust külön filmet kaphatna. A Rebecca Ferguson által játszott kém annyira bejött a nézőknek, hogy a Mission: Impossible 5 után a folytatásban is helyet kapott, sőt, arról kezdtek cikkezni, hogy kaphatna egy saját spin off-ot is. Nem fog, ezt McQuarrie határozottan kijelentette a Slashfilmnek.

Elmondta, hogy beszélgettek erről a filmtervről Rebecca Fergusonnal, Jake Myers producerrel és Tom Cruise-zal is. Sőt, több lehetséges Mission: Impossible spin off-ról is beszéltek, nem csak Ilsa Faustéról. De mégsem lesz ezekből a filmekből semmi, mert a rendező szerint a Mission: Impossible-t annyira meghatározza, hogy Tom Cruise őrülten veszélyes akciókat mutat be, hogy ezek nélkül már nem lenne ugyanaz.

McQuarrie beszélt egy másik Tom Cruise-film folytatásáról is. Ez A holnap határa, aminek szintén ő volt a forgatókönyvírója, és amit a kritika hosszú évek óta a legjobb Cruise-filmnek tartott. McQuarrie erről azt mondta, hogy mindenképpen lesz folytatás, már dolgoznak rajta, de hogy mikorra lesz belőle film, azt egyelőre nem tudta megmondani.

