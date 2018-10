Orosz trollok fűthették Az utolsó Jedik elleni gyűlölethadjárat kazánját

Egy Weaponizing The Haters: The Last Jedi and the strategic politicization of pop culture through social media manipulation című (na jó, tessék: Fegyver a gyűlölködésből: Az utolsó Jedik és a popkultúra stratégiai átpolitizálása a közösségi média manipulálásával) tanulmány azt állítja, hogy a Star Wars VIII-ként is ismert, tavaly bemutatott Utolsó Jedik negatív fogadtatása nem volt annyira organikus, mint azt eddig sejtettük.

A szerző szerint a film hírneve, mint a egész franchise romba döntője és gyermekkori idolok megpocsékolója nem annak köszönhető, hogy a nézők nagy százaléka valóban, tök magától ezt gondolta róla, hanem annak, hogy a Facebookon, Twitteren és más fórumokon a film bemutatója után egy összehangolt, gondosan felépített kampányt folytattak ellene. Morten Bay továbbá azt is állítja, és most azért egy időre tegyük fel a fejünkre az aluméniumcsákót, hogy a kampány (mert ez az volt) egyik célja az volt, hogy a rajongótábor tagjainak összeugrasztásán keresztül az amerikai társadalomra is kihatással legyen. Mert ugye amíg a rajongók egymást marják, addig sincs egység = WINNING, gondolja az amerikai altright és főleg

az oroszok

írja a tanulmány. Három csoportba osztották a negatív online reakciókat: politikai indíttatásúakra, nettó trollkodásra, és valós rajongói felháborodásra. A megállapításai elég ijesztőek, hiszen a szerző arra jutott, hogy az össze, Az utolsó Jedikkel foglalkozó, negatív töltetű bejegyzés és komment

50,9 százaléka

politikai töltettel bírt, a Twitterbejegyzések nagy részét pedig botoknak és nem embereknek tulajdonítja. A filmről egyébként a Twitterbejegyzések mindössze 21,9 százaléka írt negatívan. Bay a negatív, politikai töltetű interkaciók egy részét orosz trolloknak tulajdonítja, és rámutat, hogy a nyolcadik Star Wars-film ugyanazokat a politikai és erkölcsi motívumokat hordozza, mint a többi, így a rajongók ilyen markáns szétválasztása betudható a Trump korszakban rohamosan átpolitizálttá váló amerikai társadalom változásainak, amiket az oroszok előszeretettel lovagolnak meg.

(via)