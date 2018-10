Úgy láthatjuk az első világháborút, ahogy még soha

A háromszoros Oscar-díjas Peter Jackson (A Gyűrűk Ura, King Kong) négy éve dolgozik a szerelemprojektjén: ennyi ideje foglalkozik első világháborús, szemcsés, fekete-fehér videofelvételekkel, hogy kiszínezze őket és feljavítsa a minőségüket. Mostanra pedig el is készült a másfél órás film.

A rendező a színezésen és az általános minőségjavításon kívül állított a képek élességén, és eltüntette a mozgóképek "ugrándozását" is, amely jellemző volt a huszadik század első felében készült felvételekre - írja a Sky News.

Jackson több száz filmet kapott a brit Imperial War Museumtól. Az első világháborús felvételekből összeállt, 90 perces dokumentumfilm címe They Shall Not Grow Old lesz, ami egy idézet Laurence Binyon háborús verséből: magyarra úgy fordították, "Ők nem öregszenek, mint mi, megmaradottak". A narráció a képek alatt háborús veteránokkal 1964-ben készült interjúkból fog állni.

Jackson azt mondta a projektről a Skynak: ezzel "életre akarta kelteni a katonák arcait", hiszen "Amíg a képek ugráltak és fel voltak gyorsítva, nem is igazán vettük észre őket, de most hirtelen ők kerültek fókuszba", a film pedig "az egyének háborús tapasztalatait fogja kiemelni".

Az első világháború volt a történelem első olyan háborúja, amelyet már mozgóképekkel is megörökítettek.

A filmet először október 16-án vetítik majd, aztán megkapja az összes brit gimnázium is. Hogy Magyarországon bármilyen formában látható lesz-e, arról egyelőre nincs hír.