Gépfegyvert ad egy szépségkirálynő kezébe az Alkonyat rendezője

Magyarországot 2011-ben a Miss Bala című mexikói film képviselte: az akaratán kívül kőkemény fegyveres drogügyekbe kényszerülő szépségkirálynő igaz történetéből rendezett filmet Erdély Mátyás fényképezte. Most elkészült a sztori hollywoodi feldolgozása is.

A film sztorija egy megtörténten eseten alapul, bár elrugaszkodik attól. A sztori szerint egy nő részt szeretne venni a szépségkirálynő-választáson, amikor tanúja lesz annak, hogy egy banda agyonlövi az amerikai drogelhárítás több emberét, és sokakat abban a klubban is, ahol ő van. A banda foglyul ejti, és elkezdi a piszkos ügyeihez használni, és amikor a rendőrség elkapja, nem nagyon akarják neki elhinni, hogy nem önszántából vett részt a balhékban.

A 2011-es film amerikai remake-jének előzeteséből úgy tűnik, a film inkább arra helyezi a hangsúlyt, ahogyan a nő elkezd élni azzal a hatalommal, ami akarata ellenére a kezébe került.

A filmet az első Alkonyat-filmet is elkészítő Catherine Hardwicke (Tizenhárom, A lány és a farkas, Máris hiányzol) rendezi, főszereplője pedig az a Gina Rodriguez lesz, akit a Hollywood Reporter "a következő nagy befutónak" nevezett, és szerepelt a legígéretesebb spanyol ajkú színészek listáján is; játszott a Mélytengeri pokolban is, legutóbb pedig Natalie Portman oldalán az Annihillation című Netflix-filmben.

A film 2019. február 1-jén érkezik az amerikai mozikba.