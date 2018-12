Kína leforgatta a saját Vasemberét

Annak ellenére, hogy a Vasember 3-at részben Kínában forgatták, és még a forgatókönyvet is úgy alakították, hogy be tudják ott mutatni, az ázsiai országnak ez nem volt elég, és leforgatták a zseniális című Armored Warfare God: Sun Wukong filmet, ami ránézésre egy az egybe a Vasember koppintása.

Sun Wokung a kínai mondavilág egyik ismert karaktere, és a tradicionális mesék helyett most egy modern újragondolásban kerül a mozikba. Az eddigi előzetesek és forgatási képek alapján a kínai Marvel-rajongók annyira kiakadtak a nyilvánvaló lopáson, hogy az ET Today cikke szerint többen megtalálták már a film készítőit is.

Az Armored Warfare God: Sun Wukong hivatalosan kedden jelenik meg a kínai mozikban, és arról egyelőre nem tudni, hogy lesz-e nemzetközi forgalmazása.