Eldőlt a vita: a Die Hard igenis karácsonyi film

A Drágán add az életed!-franchise első filmjével kapcsolatban a premier óta eltelt 30 évben többször is felmerült már, hogy akkor ez most rendes karácsonyi film, vagy nem? A 20th Century Fox idén azzal szállt be a vitába, hogy különleges, karácsonyi kiadást adott ki minden idők egyik legnagyobb hatású akciófilmjéből, mégpedig ilyen borítóval:

Sőt, ha már lúd alapon a film kapott egy új előzetest is, tessék:

Sőt, sőt, sőt, a Viacom olyan előzetest csinált hozzá, hogy sírsz, de az örömtől, hogy a hazai kreatívok - mert ez színtiszta hazai termék, helló - ennyire rohadt jó dolgokat tudnak.