A Tökéletlen idők, a Sráckor és a Mielőtt-trilógia rendezője, Richard Linklater vitte filmre Maria Semple magyarul is megjelent, Hová tűntél, Bernadette? című könyvét, amihez az év végére az első előzetes is befutott.

"A Hová tűntél, Bernadette? kötelező olvasmány, ellenállhatatlan, mélyen megindító könyv a helyét nem találó zseniről, anya és lánya szerepéről a világban" – szerepelt már a könyv magyar nyelvű ajánlószövegében is.

A történet címszereplőjét Linklater változatában Cate Blanchett alakítja, aki rohadtul utálja az embereket, és aki – ahogy talán a cím is sejteti – egy nap (méghozzá egy családi kirándulást megelőző nap) fogja magát, és eltűnik. Aztán a lánya, Bee (Emma Nelson) nyomozni kezd utána.

A Where'd You Go Bernadette? 2019. március 22-én kerül majd az amerikai mozikba, magyar bemutatóról még nincs hír, de mivel a könyv nálunk is megjelent, nem kizárt, hogy a film Magyarországra is eljut majd.