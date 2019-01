Nem elég hogy másnapos, még le is akarják gyilkolni

Nem voltam hatalmas rajongója a Boldog halálnapot című 2017-es horrornak, amiben összepasszírozták az Idétlen időkiget a tinihorrorok világával, de velem ellentétben a világ igen, és a nemzetközi szinten fillérekből készült film (5 millió dollár) összehozta a költségvetésének sokszorosát (122 millió dollár), szóval nyilván már a futószalagon volt a folytatás. A Happy Death Day 2U Valentin-napon érkezik majd az amerikai mozikba, és itt van hozzá az első előzetes:

Amiből kiderül, hogy a második rész nagyjából az első fénymásolata lesz, minimális különbséggel: Tree (Jessica Rothe) megint felébred ugyanazon a reggelen, mint az első filmben, és megint meg kell küzdenie egy babamaszkos gyilkossal, aki akárhányszor lekaszabolja, visszajuttatja ugyanarra az átkozott, másnapos reggelre. A minimális különbség pedig az, hogy most nem csak a lányra utazik a gyilkos, hanem a barátaira is, szóval őket is meg kell menteni.

A Boldog halálnapot folytatása nálunk is feburár 14-én kerül majd moziba.