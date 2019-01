Tiniromkomba ölti a világmegmentést az új Pókember

Nem volt egyszerű a Sonynak rálelni Pókemberre, se Tobey Maguire, se Andrew Garfield nem nyújtott olyan teljesítményt, ami annyira emlékezetes lett volna, hogy most is fel tudjunk idézni belőle konkrétumokat, míg Tom Holland pont azt az esetlen tiniséget tudta belevinni a karakterbe amiért milliók rajonganak érte. És ha már van egy ilyen színészed, és a Sony-Marvel megállapodásnak köszönhetően a Marvel-univerzum jelentős arcai is átlátogathatnak a filmedbe, akkor miért ne csinálnál olyat, ami szórakoztató, vicces, kalandos, kicsit nosztalgikusan visszatekintős?

A Homecoming folytatásának is tekinthető Far From Home-ban Peter Parker remekül elvan otthon, és osztálytársaival együtt európai vakációra készül, ami olyan, amilyen minden tinifilm európai vakációja és igen, csajszi is van, meg szikra, meg pirulás és a fülön kifolyó tesztoszteron. Nick Fury ebbe tapos bele páros lábbal és bíz egy kisebb fajta világmegmentést Pókemberre, akinek ebben a filmben igencsak a Jake Gyllenhaal alakította Mysterio lesz az ellenfele, de hát az előzetesek sokszor átverősek.

Nekem ez így nagyon bejövős, annak ellenére, hogy a díszletváros néha leugrik a képről, Gyllenhaal meg kábé annyira tűnik hiteles szuperhősnek, mint én, csillogós pizsamában, de a klasszikus Spider-Man zene feldolgozásáért és a Ramones-nótáért is jár a pacsi, bár az utóbbi mintha arról szólna, hogy Joey Ramone NAGYON szeretné, ha végre valaki olyan cuccot adna neki, amitől egy napig totál ki lesz ütve. Szereplők: Holland, Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, Cobie Smulders, Angourie Rice, Martin Starr, JB Smoove. Bemutató: