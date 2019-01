Tucathorrorból sosem elég

Igazi B kategóriás ijesztgetésnek tűnik A csodagyerek, amihez most érkezett új, magyar szinkronos előzetes. A film főszereplője egy Sarah nevű nő (Taylor Schilling az Orange Is the New Blackből), akiben egyre erősebb a gyanú, hogy egyetlen gyerekével valami nem stimmel. A kis Miles egyre elfajuló, zavart viselkedést mutat, ádáz kis arcán gyilkos düh.

Sarah, mint manapság minden lelkiismeretes szülő, szakemberhez fordul. De itt már nem segít a gyerekpszichológus, úgy néz ki, hogy a fiút egy gonosz lélek szállta meg. Sarah-nak választania kell: hallgat anyai ösztöneire és a végsőkig védelmezi Milest, vagy szembenéz az igazsággal, és kideríti, hogy mitől lett a fiából egy kis szörnyeteg. Igen, a film kísértetiesen emlékeztet az Ómenre, és még vagy egy tucatnyi hasonló horrorra.

A csodagyerek február 7-től látható a magyar mozikban.