Trumpot és feleségét is jelölték idén az Aranymálnára

Kiadták a 39. anti-Oscar, vagyis az Aranymálna jelöltjeinek a listáját. A legrosszabb filmekért és alakításokért járó díjra idén olyanok esélyesek, mint John Travolta, Bruce Willis vagy Melissa McCarthy, de még Donald Trumpnak is jutott egy jelölés.

A legrosszabb film jelölését idén olyan hatalmasat bukó alkotások kapták, mint a

Gotti (nálunk 4/10)

Haláli bábjáték (erről itt bővebben)

Robin Hood (nálunk 2/10)

Winchester (erről itt bővebben)

és a Holmes & Watson, amelyet csak 2018 legpocsékabb filmjének hívtunk.

A legrosszabb színész szerepére idén Donald Trumpot is jelölték, hiszen két dokumentumfilmben, a Death of a Nationben és a Fahrenheit 11/9-ben is feltűnt 2018-ban, illetve kapott egy jelölést a Trump tanácsadója, Kellyanne Conway is, valamint Trump felesége, Melania Trump.

És akkor lássuk az esélyesek listáját!

Legrosszabb színésznő

Jennifer Garner / Peppermint: A bosszú angyala

Amber Heard / London Fields

Melissa McCarthy / Haláli bábjáték és A Partiállat

Helen Mirren / Winchester

Amanda Seyfried / The Clapper

Legrosszabb színész

Johnny Depp (csak szinkronhangként) / Sherlock Gnomes

Will Ferrell / Holmes & Watson

John Travolta / Gotti

Donald J. Trump / Death of a Nation and Fahrenheit 11/9

Bruce Willis / Bosszúvágy

Legrosszabb férfi mellékszereplő

Jamie Foxx / Robin Hood

Ludacris (csak szinkronhangként)/ Kutyaparádé

Joel McHale / Haláli bábjáték

John C. Reilly / Holmes & Watson

Justice Smith / Jurassic World: Bukott birodalom

Legrosszabb női mellékszereplő

Kellyanne Conway / Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden / A szabadság ötven árnyalata

Kelly Preston / Gotti

Jaz Sinclair / Az ismeretlen rém

Melania Trump / Fahrenheit 11/9

A legrosszabb páros a vásznon

Bármelyik két színész és/vagy báb / Haláli bábjáték

Johnny Depp és az egyre halványuló filmes karrierje / Sherlock Gnomes

Will Ferrell és John C. Reilly / Holmes & Watson

Kelly Preston és John Travolta / Gotti

Donald J. Trump és az egója / Death of a Nation és Fahrenheit 11/9

A legrosszabb lopás, remake vagy folytatás

Death of a Nation

Bosszúvágy

Holmes & Watson

A Meg

Robin Hood

Legrosszabb rendező

Etan Cohen / Holmes & Watson

Kevin Connolly / Gotti

James Foley / A szabadság ötven árnyalata

Brian Henson / Haláli bábjáték

A Spierig testvérek / Winchester

Legrosszabb forgatókönyv

Death of a Nation / Dinesh D’Souza & Bruce Schooley

A szabadság ötven árnyalata / Niall Leonard

Gotti / Leo Rossi and Lem Dobbs

Haláli bábjáték / Todd Berger

Winchester / Tom Vaughan és a Spierig testvérek