Még mindig kalapálják az új Bond-filmet

A 25. Bond-film keletkezése lassan izgalmasabb lesz, mint egy átlagos Bond-film. A Guardian szerint a producerek felbérelték Phoebe Waller-Bridge-et, a Fleabag című sorozat készítőjét, a Megszállottak viadala producerét, hogy szedje rendbe a készülő film forgatókönyvét.

Fotó: Loic Venance / AFP Waller-Bridge a Solo - Egy Star Wars-történet cannes-i premierjén. A filmben ő adta az L3-37 nevű droid hangját.

A Guardian szerint maga Daniel Craig kérte fel Waller-Bridge-et a közreműködésre, a pletykák szerint Craig azt szeretné, ha a Bond-film forgatókönyve humorosabb és szokatlanabb lenne. Az értesüléseket Craig ügynöke azzal kommentálta, hogy pletykákról nem beszél.

Elég kacifántos utat járt be eddig a 25. Bond-film, Daniel Craig már az előző, SPECTRE című rész után azt nyilatkozta, hogy előbb fogja felvágni az ereit, mint hogy megint Bond legyen, de azóta ezek szerint meggondolta magát. A legutóbbi két részt rendező Sam Mendes rendező viszont nem, a távozó Mendes helyére a producerek Danny Boyle-t (Trainspotting, 28 nappal később) akarták, aki viszont felállt a székből. Boyle helyére megtalálták Cary Joji Fukunagát, aki talán a True Detective első évadának rendezésével lett a legismertebb.

Boyle távozásával alkotótársa, John Hodge forgatókönyvíró is távozott, helyére először az előző részeket író Robert Wade és Neil Purvis érkeztek, majd idén februárban hozzájuk csapódott Scott Z. Burns (A Bourne-ultimátum) is. Ez azt jelentette, hogy az új érkezők miatt mindig csúszott a forgatás kezdete, az eredetileg kitűzott 2018 októberi kezdést nem sikerült tartani, annak ellenére, hogy már elindultak a hírek arról, merre is fog készülni a 25. rész, hol voltak már helyszíneket keresni a stábból.

A még mindig cím nélküli Bond-film bemutatója így az eredeti 2019 októberről először 2020 februárjára, majd áprilisára csúszott. És ez mind még Waller-Bridge érkezése előtt történt.

A filmben Craig mellett visszatérne Ralph Fiennes, Ben Whishaw, és Naomi Harris, a pletykák szerint a friss Oscar-díjas Rami Malek játszaná a főgonoszt benne.

Waller-Bridge csak a második női forgatókönyvíró lenne a Bond-filmek történetébe. Az első, Johanna Harwood a Dr. No és Oroszországból szeretettel című filmekbe segített be, amúgy az akkori Bond-filmek producerének, Harry Saltzmannak volt a titkárnője.

Waller-Bridge Fleabag című sorozatának második, feltehetőleg utolsó évada nemrég fejeződött be. Magyarországon az Amazon Prime műsorában lehet megtalálni, a Megszállotak viadala pedig az HBO műsorán megy.