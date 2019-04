Oscar-jelölt magyar filmet újítottak fel

Elkészült a Jób lázadása című 1983-as magyar film teljeskörű digitális restaurálása, írja az MTI. Kabay Barna és Gyöngyössy Imre filmjét a legjobb idegennyelvű film kategóriájában jelölték az Oscarra is, de a díjat a Fanny és Alexander kapta.

A Jób lázadása a második világháború alatt játszódik a magyar vidéken. Zenthe Ferenc játssza Jóbot, a tehetős, zsidó parasztot, aki Temessy Hédi alakította feleségével együtt örökbe fogad egy fiatal fiút, akire rá szeretné hagyni az egész vagyonát. A filmben Rudolf Péter is szerepel.

Az új változat fényelése Szabó Gábor operatőr segítségével készült, és a film fénymegadója, Regéczy Viola is segítette a munkát. A hangot is digitálisan felújították, majd ezek után Kabay Barna és Petényi Katalin forgatókönyvíró is megnézte az anyagot.

Fazekas Eszter, a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizálási és filmfelújítási menedzsere elmondta hétfőn az M1-en, hogy a berlini siker idén Mészáros Márta filmjeiből fogják a legtöbbet felújítani, de folyamatban van Gothár Péter Megáll az idő című filmjének restaurálása is.

A felújított filmet először kedd este lehet megnézni az M5-ös csatornán.