Batman összezavarja a nácikat

A legutóbbi DC-filmek Batmanje, a kétszeres Oscar-díjas Ben Affleck írja és rendezi a Ghost Army című, igaz történeten alapuló filmet a II. világháború egyik legkülönösebb, a nácik ellen harcoló seregéről - tudta meg a Variety.

A film az igaz történetet feldolgozó The Ghost Army of World War II című könyvön, Rick Beyer és Elizabeth Sayles művén, és az ebből készült Ghost Army című dokumentumfilmen alapul majd. A forgatókönyv egy korai változatát a True Detective című sorozatot is jegyző Nic Pizzolato és a Shazam! mögött álló Henry Gayden írták, de a Variety úgy tudja, a főszerepet eljátszó, rendező és producerkedő Affleck még át fogja dolgozni a szöveget is.

A film egy olyan szellemhadseregről szól majd, amelyet csupa kreatív elme - művészek, reklámügynökök, divatszakemberek - találtak ki, hogy félrevezessék a nácikat, elhitetve velük, hogy jóval nagyobb ellenállásra kell számítaniuk, mint ami a valóság volt, mindezt egyfajta utazó színházzal, felfújható tankokkal és hangeffektekkel is nyomatékosítva. A sztori mögötti valóságról ebben a cikkben írtunk hosszabban:

Hogy pontosan mikor kezdődnek a film munkálatai, és pláne, hogy mikor lesz a bemutató, azt egyelőre még nem tudni.