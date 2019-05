A Thor és az X-Men írója csinált egy filmet, a Stranger Things meg a sarokban pislog

Pár, kicsit furcsa, különc kisfiú és egy kislány csak a BMX-eikkel szeretnének szórakozni, meg a kedvenc sci-fijeikről beszélni, de véletlenül egy különös lényekkel teli, veszélyes konfliktus közepébe kerülnek, amit csak ők tudnak megoldani, és mindez a Netflixen látható - mi az? Nem, nem a Stranger Things. Tényleg nem.

Pár nap múlva be is mutatja a Netflix a következő egész estés, saját gyártású filmet, a Rim of the Worldöt (A világ pereme), most tették közzé hozzá az előzetest. A sztori annyiban eltér a Stranger Things című sorozattól, hogy itt egyértelműen földönkívüliekről van szó, nem csak földönkívüliekre hasonlító, párhuzamos dimenziókból ide keveredett lényekről.

A sztori szerint a nyári táborban héderező srácok tanúi lesznek, ahogy földönkívüli űrhajók érkeznek a földre, és - talán épp emiatt - a birtokukba kerül egy kulcs, amivel az egész konfliktus elvileg megoldható lehet, már csak el kéne jutniuk oda, ahol használni is tudják.

A filmet az a Zack Stentz írta, aki az X-Men: Az elsőket és a Thort is, a rendező pedig a Terminátor - Megváltásról és két Charlie angyalairól ismert McG. A Rim of the World május 24-én kerül fel a Netflixre.