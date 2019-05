Végre mi is megismerhetjük a három egyforma idegen rejtélyét

2018 elég jó év volt a dokumentumfilmeknek az Egyesült Államokban, több is volt, ami képes volt megütni az amerikai ingerküszöböt annyira, hogy rendesen pénzt termeljen. Az egyik ilyen a Won't You Be My Neighbor volt, ami egy közkedvelt, gyerekeknek szánt tévéműsor házigazdájáról szólt, a másik pedig a sokkal rejtélyesebb témát feldolgozó Three Identical Strangers. Az utóbbit most a magyar mozikban is meg lehet majd nézni, meg tudjuk mutatni az első magyar előzetesét.

A Három egyforma idegen témája meghökkentő: 1980-ban az Egyesült Államokban egy fiatal srác megtalálja a hasonmását, aki pont ugyanúgy néz ki, mint ő, csak más a családneve és más a személyisége is. De ez még semmi, mert nem sokkal később még egy hasonmást találnak. A három egyforma idegen aztán szinte hírességgé válik a nyolcvanas években (feltűnnek a Kétségbeesve keresem Susant című Madonna-filmben is), de a történetük sokkal sötétebb és kegyetlenebb, mint amilyennek elsőre tűnhet.

A történet maga nem új, az amerikai sajtó bőven cikkezett már évekkel, évtizedekkel ezelőtt is a három férfiról, de a Három egyforma idegen volt sokak első találkozása a témával. Amiről mi is írtunk, de csak az kattintson, aki tényleg nem akar erről semmit tudni, mert már a cikk címe is beszédes.

A Három egyforma idegen június 13-án kerül a magyar mozikba.