Filmen tér vissza a Nickelodeon két legendás rajzfilmsorozata

Az elmúlt évtizedek két híres Nickelodeon-rajzfilmsorozatának is filmes újraélesztését tervezi a Netflix: az eredeti alkotókkal és az eredeti szinkronhangokkal készülne el a Rocko modern élete és az Invader Zim egész estés verziója is - írja a Hypebeast.

Bár hivatalosan még nem írták alá a szerződéseket, a portál úgy tudja, ennek is mindjárt eljön az ideje a Netflixnél. A Rocko modern életét ugyanúgy Joe Murray készítené el, ahogy az eredeti, a Nickelodeonon 1993 és 1996 között futó sorozatot is. Az emberszerű, ausztrál kengururól és barátairól szóló, felnőttes és szatirikus humorú sorozat újraélesztésében persze megint komoly szerepet kapna a "modern élet": fontos lenne benne az okostelefon meg a túlfogyasztás is.

A tévében egy évtizeddel később, 2001 és 2006 között játszott Invader Zimet is az eredeti alkotó, Jhonen Vasquez készítené. A Földet elfoglalni készülő földönkívüli, humanoid Zim az új filmben is azon dolgozni, hogy bénasága ellenére azért megőrizze a művelthez szükséges önbizalmát.

Hivatalos bemutatódátumokat egyelőre még nem tettek közzé.