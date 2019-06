Nyolc nő vádolja szexuális zaklatással Max Landis forgatókönyvírót

Nemrég megjelent egy hatalmas leleplező cikk a Daily Beasten Max Landis forgatókönyvíróról, akiről nyolc nő állítja, hogy érzelmileg, szexuálisan és fizikálisan is bántalmazta őket. Már korábban is szivárogtak arról hírek, hogy a hollywoodi rendező, John Landis (ő rendezte a Blues Brotherst, Egy amerikai farkasember Londonbant vagy a Beverly Hills-i zsaru 3-at) fia nőkkel erőszakoskodott, de a mostani vallomások alapján egy évtizeden át csinálta ezt.

Max Landis az utóbbi pár évben egész keresett forgatókönyvíró lett Hollywoodban, és olyan filmeken dolgozott, mint Az erő krónikája, a Bright vagy a BeSZERvezve, de karrierje kicsit félrement, mióta 2017-ben egy színésznő szexuális erőszakkal gyanúsította meg. Akkoriban többen is megszólaltak, hogy a #MeToo mozgalom után Landisnek ideje elkezdeni félni, mert Hollywoodban nyílt titok, hogy nőkkel erőszakoskodik, de a befolyásos édesapja miatt eddig nem esett emiatt komolyabb baja.

A mostani cikkben olyan állítások vannak, hogy

Landis egy alkalommal kihasználta az egyik nő részegségét, és úgy erőszakoskodott vele. Ez a nő 2008-ban pert is indított, de a bíróság ejtette az ügyet.

Hárman állítják, hogy a férfi fojtogatta őket.

Egyiküket megerőszakolta, majd később meg is alázta, amiért a síró nő nem akart vele még szexelni.

Ketten pedig arról beszélnek, hogy filmforgatás alatt zaklatta őket Landis.

A cikkből az is kiderül, hogy a Landist már a cikk megjelenése előtt kirúgták a Shadow in the Cloud című filmből, amelyen producerként dolgozott, ahogy egy 2016-os forgatókönyvét is inkább elsüllyesztették, amelyben Idris Elba lett volna a főszereplő.

A cikk megjelenése után Josh Trank rendező is megszólalt a témában, aki együtt dolgozott Landisszel a kritikuskedvenc Az erő krónikája c. filmen. A Fantasztikus négyessel óriásit bukó rendező azt írja Twitteren, hogy 100%-ig elhisz mindent, amit a cikkben írnak. Trank azt írja, hogy a forgatás idején megtiltotta Landisnek, hogy ott legyen a felvételeken, és 2012 óta nem is beszélt a férfivel.