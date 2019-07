Realisztikus történelmi akciófilmet ígér az élőszereplős Mulan előzetese

A Disney ontja magából a klasszikus rajzfilmjeik élőszereplős változatát, most az 1998-as Mulan kapta meg az első előzetesét. Mulant az eddig kevésbé ismert Yifei Liu alakítja, mellette viszont olyan ismert színészek is feltűnnek majd, mint Jet Li vagy Donnie Yen, aki a Zsivány egyesben játszotta a vak Erő-érzékeny szerzetest.

Elég nagy elvárásai voltak a Disneynek a címszereplővel kapcsolatban, Yifeit nagyjából ezer színésznő közül választották ki: a főszerephez jártasnak kellett lenni a harcművészetekben, kínai felmenőkkel kellett rendelkezni, és az is fontos volt, hogy valaki olyat találjanak, aki még nem futott be, de ez a szerep sztárt csinálhat belőle.

Ez az adaptáció nagyjából ugyanazt meséli el, mint a rajzfilm, az ősi Kínát megtámadják a hunok, akik a Nagy Falon is átjutnak és elözönlik az országot, a császár ezért minden családból egy férfit besoroz a hadseregbe. Mulan apját is behívják, de a beteg, idős férfiért annyira aggódik a lánya, hogy magát férfinak álcázva, ő vonul be a katonák közé.

Viszont ezt a történetet a rajzfilmnél sokkal realisztikusabban meséli el az, 2020 tavaszán érkező film. Ez nem csak azt jelenti, hogy emberek játszanak benne, hanem úgy tűnik, a misztikumot és az éneklést is kivették a filmből. Nincsen benne Mushu a vicces minisárkány sem.

A Disney mellett egyébként korábban a Sony is bejelentette, hogy Hua Mulan legendájából filmet készítene. A kínai népmese szerint Mulan a 4-6. század között hatalmon lévő Északi Wei dinasztia uralkodása alatt mentette meg a kínai civilizációt.