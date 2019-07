Meghalt Artur Brauner, az Európa, Európa és más holokausztfilmek producere

Százéves korában vasárnap meghalt Artur Brauner, a legendás német filmproducer Berlinben, írja az MTI. Rengeteget tett a német filmipar második világháború utáni talpra állításáért, számos holokauszttal foglalkozó alkotás fűződik a nevéhez.

1918-ben született a lengyelországi Lodzban, csaknem ötven hozzátartozója halt meg náci koncentrációs táborokban. Később több olyan film létrehozásában is részt vett, amelynek témája a holokauszt. Ilyen például az 1948-ban bemutatott The Saboteur: Code Name Morituri, az 1990-ben készült Európa, Európa és a 2011-ben készült Csodagyerek.

Brauner berlini CCC produkciós stúdiójában több mint 700 játékfilm és tévéprodukció készült. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Romy Schneider, Maria Schell, Curd Jürgens, O. W. Fischer és Heinz Rühmann.

Ő volt a producere a hatvanas években az Old Shatterhand, Az aztékok kincse, a Sean Connery és Brigitte Bardot főszereplésével forgott Shalako, valamint más western- és kalandfilmeknek, de a Svejk, a Bengáli tigris és a Radványi Géza rendezte Nem kell mindig kaviár is a nevéhez fűződik.

Lánya, Alice Brauner szintén producerként dolgozik.

(Borítókép: Artur Brauner a 2018-as Berlinálén február 15-én. Fotó: Tobias Schwarz / AFP)