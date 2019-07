Felismerné a Judy Garlandot játszó Renée Zellwegert?

A 2010-es évek második felére most már egészen biztosan a zenészekről szóló életrajzi filmek miatt fognak emlékezni: egymást érik a nagyszabású mozik, de a háttérben is folyamatosan érkeznek a zenés filmek. Most a középmezőny egy erős indulóján a sor: megjelent a hosszú előzetes a Judy Garland tragikus életéről szóló Judy című filmhez.

A film Judy Garland (Óz, a csodák csodája) életének utolsó korszakát dolgozza fel, harminc évvel a világsztársága után, nem sokkal a végzetes túladagolása előtt. A színésznő Londonba érkezik 1968 telén, hogy előadja a The Talk Of The Town című önéletrajzi darabját, miközben éppen készül összeházasodni az ötödik férjével. Garlandot Renée Zellweger alakítja, a sztori maga az End Of The Rainbow című könyv feldolgozása, amit Peter Quilter írt.

Judy Garland lánya, Liza Minnelli azt nyilatkozta korábban, hogy sosem beszélt Zellwegerrel a filmről, sőt, az egész filmet nem támogatja, de nem is tiltja, szóval feltehetőleg semmilyen formában nem vesz részt az előkészületekben.

A filmet szeptember 27-én fogják bemutatni az Egyesült Államokban.