A Fehér Házban folytatódik a Zombieland

Megérkezett az első előzetes a Zombieland második részéhez, az előző után szinte pontosan 10 évvel érkező folytatáshoz.

A zombikomédia főszereplői változatlanok: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, és Emma Stone, aki azóta a legjobb színésznő Oscar-díját is megnyerte. Az élőhalott-apokalipszis túlélői ebben a részben eljutnak a Fehér Házba, ahol Harrelson még az elnöki székbe is beül, aztán valahogy belekeverednek a sztoriba az új szereplők is: Zoey Deutch, Rosario Dawson, és Luke Wilson.

A címben szereplő Double Tap kifejezés az első filmben elhangzó túlélési szabályra: biztosra kell menni, és a zombikat mindig kétszer kell fejbelőni.

A filmet Ruben Fleischer rendezi, aki azóta rendezett sztárokkal kitömött bukást (Gengszterosztag), és hatalmas kasszasikert is (Venom). Az első rész 102 millió dollárt hozott a világon, Magyarországon elég mérsékelt siker volt, csak alig többen mint 24 ezren látták a mozikban 2009-ben.

A Zombieland: Double Tap október 25-én kerül a magyar mozikba, az amerikai premier után egy héttel.