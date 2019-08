Wesley Snipes is beszáll az Amerikába jöttem 2-be

Az 1988-as klasszikus vígjátékot elég régóta akarták folytatni, de mindig volt valami akadálya, vagy a színészek nem értek rá, vagy a forgatókönyv nem volt készen, előfordult, hogy a stúdió gondolta meg magát, szóval elátkozott egy ötlet volt jó sokáig. Aztán tavaly Murphy kézbe vette az események irányítását, rábeszélte Arsenio Hallt, aki az eredeti filmben is szerepelt, hogy jót fog neki tenni, ha csinál már végre valamit, most meg Snipest dumálta rá a filmre.

Az eredeti film ugye arról szólt, hogy Akeem herceg (Murphy), valami afrikai ország trónörököse ellátogat Amerikába feleséget keresni. Elkíséri hű szolgája (Hall) és megannyi mulatságos kaland után lesz neki csaja. A folytatásban Akeem visszatér az USA-ba a fiát keresni, aki már rég nincs meg. Snipes egy új karaktert, Izzi tábornokot alakítja majd, aki Akeem Zamunda nevű országának szomszédját irányítja. Hall továbbra is Semmi lesz, Akeem haverszolgája, a többi visszatérő szereplőről egyelőre nem tudunk.

Arra kíváncsi vagyok, hogy az első részhez hasonlóan vajon Murphy és Hall is hajlandó-e több szerepet eljátszani vagy sem, mindenesetre az írók most is Barry Blaustein és David Sheffield voltak. Ősszel már forgatnak.