Elhunyt Edward Lewis, a Spartacus producere

99 éves korában, Los Angeles-i otthonában hunyt el Edward Lewis, a Spartacus és az Eltűntnek nyilvánítva producere. Lewis volt az egyik olyan producer, aki segített megtörni a hollywoodi feketelistát azzal, hogy alkalmazta a politikai nézetei miatt meghurcolt Dalton Trumbót.

Edward Lewis és felesége, Mildred 73 évig éltek házasságban. Producertársakként számos filmen, musicalen és regényen dolgoztak együtt. Costa-Gavras Eltűntnek nyilvánítva című filmjéért is megosztva kapták a legjobb filmnek járó Oscar-jelölést 1983-ban. Lewis kilenc olyan filmen is dolgozott producerként vagy executive producerként, amelyet John Frankenheimer rendezett, köztük volt a Hét májusi nap (1964), a Második lehetőség (1966) és A nagy verseny (1966) is. A Második lehetőségben a feketelistára került John Randolph színészt is szerepeltette.

Az 1960-ban készült Spartacus - a politikai boszorkányüldözés idején szintén feketelistára került - Howard Fast 1951-ben megjelent regénye nyomán készült. Lewis a forgatókönyv megírásával Trumbót bízta meg, aki évekig csak álnéven dolgozhatott. Lewis csak azt követően árulta el a Universal stúdiónak, hogy Trumbo írta a könyvet, hogy a stúdió már 8 millió dollárt költött a filmre. A Spartacus sztárja, Kirk Douglas, aki a film executive producere is volt, szintén kiállt Trumbo mellett. Érdekes, de a Trumbo című filmben ebből csak Kirk Douglas tette jelenik meg, Lewist teljes egészében kihagyták a filmből. A producer még két Trumbo által írt filmen, Az utolsó napnyugtán (1961) és Az utolsó cowboyon (1962) dolgozott.

A Costa-Gavras rendezésében készült Eltűntnek nyilvánítva 1983-ban elnyerte az Arany Pálma-díjat Cannes-ban, de az Oscart nem kapta meg, mert abban az évben azt a Gandhinak ítélték oda. Lewis további jelentős filmjei között tartják számon az Adrian Messenger listája című thrillert John Huston rendezésében és Douglasszel a főszerepben, a Tövismadarak című minisorozatot Richard Chamberlainnel, a Louis Malle rendezte Kasszafúrókat Donald Sutherlanddel, és A folyó című utolsó produkcióját, amelynek főszerepeit Sissy Spacek és Mel Gibson játszotta.

A producer házaspár aktívan kiállt polgári jogi ügyek mellett, számos adománygyűjtés házigazdái voltak. Nagy világjárók és műgyűjtők voltak, kollekciójuk egy részét a Los Angeles Megyei Művészeti Múzeum (LACMA) kiállításai számára adták kölcsön. (MTI-Index)