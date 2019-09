Hiába kapott csillagot Kirsten Dunst a Hírességek sétányán, a Reutersnek ő csak Spider-Man csaja marad

Kirsten Dunst 1989 óta van a pályán, azóta 82 film- és tévészerepe volt, rendezett-írt két filmet, jelölték két Golden Globe-ra, ő volt Lestat vámpír kis csajbarátja, Marie Antoinette, és a Bring It On egyik megszállott pomponlánya, de szerepelt az Egy makulátlan elme örök ragyogása című kultuszflmben is, tulajdonképpen megcsinált mindent, amit szokás vagy kellett, de valahogy a kiugrás, az igazi elismerés elmaradt. Aztán amikor végre ő is megkapta a neki vastagon kijáró csillagot a Hírességek sétányán, akkor a Reuters a Twitteren így számolt be róla:

Azaz

Kirsten Dunst, akit leginkább Spider-Man barátnőjeként ismerünk, csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán.

A Reuters azóta törölte az üzenetet és az "ezt így most hogy?" jellegű kérdésekre sem válaszol, pedig lenne mit, még akkor is, ha nem egy poszt-MeToo korban élnénk. Az üzenet több sebből vérzik, kezdve azzal, hogy a karakter nevét le sem írják, folytatva azzal, hogy a színésznőt egy pasihoz képest definiálják, meg sem említve pályafutása fontosabb elemeit, vagy akár az új munkáját, a Showtime On Becoming a God in Central Florida című sorozat főszerepét.

A Reuters időzítése különösen annak ismeretében kivételesen szerencsétlen, hogy Dunst pár napja a Sirius XM rádió egyik műsorában fakadt ki azért, mert a szakmai elismerés eddig elkerülte.