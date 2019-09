Vanessa Redgrave és Franco Nero lesz az európai mozi nagykövete az idei CineFesten

A 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál az Európai Mozi Nagykövete díjat 2016-ban alapította, első díjazottja Juliette Binoche volt. A fesztivál az Osar-díjas Vanessa Redgrave-et és Franco Nero-t tünteti ki. A színészházaspár személyesen veszi át a díjakat szeptember 19- én.

Vanessa Redgrave családja révén (édesapja Sir Michael Redgrave színész) korán kapcsolatba került a színházzal és a filmmel. Az Oscar-, Golden Globe-, Emmy- és Tony-díjas színésznő elnyerte a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb női alakítás díját, valamint a Screen Actors Guild Award és Brit Filmakadémia kitüntetettje. Franco Neróval az 1967-es Camelot forgatásán ismerkedtek össze, és nem sokkal később gyermekük született, 2006-ben pedig összeházasodtak.

Franco Nero számára a szakmai áttörést az 1966-os Django hozta meg – Sergio Corbucci italowesternje kultfilm lett, melynek több folytatása is készült és olyan rendezőket inspirált, mint Quentin Tarantino. A 2012-es Django elszabadul című filmben fel is tűnik egy cameo-szerepben. A színész egyébként több szállal is kötődik Magyarországhoz, itt forgatta a Honfoglalás és a Sacra Corona című Koltay Gábor rendezte filmeket, majd 2008-ban Almási Tamás Mário, a varázsló című filmjének főszerepét alakította.

A filmfesztivál vendégei között szerepel az Oscar-, Golden Globe- és Arany Pálma-díjas dán rendező, Bille August is, aki a nyitónapon életműdíjat kap majd.

A Cinefestet szeptember 13. és 21. között rendezik meg Miskolcon. Az idei felhozatalról ebben a cikkünkben írtunk korábban.