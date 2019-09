A Jancsi és Juliska valójában egy brutális horror

Lehet, hogy Grimm-mesének kedves és aranyos, de ha szó szerint vesszük, elég hátborzongató horror a Jancsi és Juliska kannibalizmussal, emberek élve elégetésével és okkultizmussal. Oz Perkins, a Psycho főszereplőjének fia szó szerint vette a mesét, és horrort rendezett belőle.

Egy kisfiú és egy kislány útra kelnek, mert a pestis és az éhínség miatt úgy érzik, mindenütt rossz, de legrosszabb otthon. Végül egy idős asszony házában kötnek ki, és csak fokozatosan derül ki számukra, hogy a kedves néni talán mégsem olyan tiszta szívvel látja őket vendégül. Ennyiből még lehet mese is és horror is - most az utóbbi lesz.

Oz Perkins, a Psycho Norman Batesét játszó Anthony Perkins fia, aki a Psycho 2-ben egyébként el is játszotta a fiatal Norman Batest, egy interjúban azt mondta, a film

iszonyatosan pontosan követi a mese cselekményét.

Hozzátette, elsősorban egyfajta felnövéstörténetet akart rendezni Rob Hayes forgatókönyvéből, amelynek fordított címe (a film címe Juliska és Jancsi, azaz Gretel & Hansel lesz) jelzi, hogy rendhagyó feldolgozásról van szó. A szereplők közül a lány lesz az idősebb, 16 körül, a fiú pedig 8 éves kisfiú marad. De égő embertestek, gyomorból kihalászott hajcsomók és hasonlók között alighanem gyorsan felnőnek majd mind a ketten.

A filmet Amerikában 2020. január 31-én mutatják majd be.