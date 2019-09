Kristen Stewart: Azt mondták, ha kéz a kézben látnak egy lánnyal, sose játszhatok Marvel-filmben

A nyíltan biszexuális Kristen Stewart a Harper's Bazaar címlapinterjújában beszélt arról, egyenesen megmondták neki, hogy ha jót akar magának, ne mutatkozzon kézen fogva a barátnőjével a nyilvánosság előtt, különben sose kap szerepet egy Marvel-filmben.

Az Alkonyat-filmekkel világhírűvé váló Kristen Stewart, aki azóta már olyan művészfilmekben szerepel, mint a Sils Maria felhői, A stylist vagy a Café Society című Woody Allen-film, maga mondta azt az interjúban, hogy régen rettegett, mit is fognak kérdezni tőle, de ma már bármire szívesen válaszol. Ezen felbátorodva kérdezett rá a riporter, mit szól ahhoz, hogy nyíltan vállalt szexuális orientációja köznapi témává vált.

Egyszerűen csak élvezni akartam az életemet, és ez fontosabbá vált, mint hogy védelmezzem magamat, mert a védelmezéssel tönkre is tettem az életem. Akkor ki se mehetnék az utcára azzal, akivel járok? Akkor nem beszélhetek róla egy interjúban? Rám is hatott az a régimódi hozzáállás, én is aszerint akartam megóvni a sikeremet és a karrieremet és a munkamennyiségemet. Vannak emberek a világon, akiknek nem tetszel, akiknek nem tetszik, hogy nőkkel randizol, és akiknek az sem tetszik, hogy nem sorolod be magad se az úgynevezett leszbikusok közé, se az úgynevezett heteroszexuálisok közé. Az emberek tudni akarják, hogy mi van, szóval bökd ki, mi a franc vagy te?"

Stewart arról is beszélt, hogy nem nevezi magát biszexuálisnak, mert "nem szereti a címkéket", és különben is azt gondolja, a dolgok bizonytalanabbak egy ilyen egyértelmű elnevezésnél, ahogy azt is elfogadja, hogy ennek a "bizonytalanságnak" ő vált az egyik jelképévé. Az viszont egyáltalán nem érdekli, hogy mindez milyen hatással lesz a karrierjére, csak örül neki, ha van egyetlen ember is, aki számára könnyebbé teheti a szexualitásról való beszédet:

Teljesen nyíltan közölték velem, hogy »Ha jót akarsz magadnak, ne mutatkozz a barátnőddel kéz a kézben a nyilvánosság előtt, és akkor talán még kaphatsz szerepet akár egy Marvel-filmben is.« Én viszont nem szeretnék ilyen emberekkel együtt dolgozni."

Stewart ugyanakkor azt mondja, így a dolog másik oldala találta meg: most sokan a szexuális orientáció képlékenységéről szóló filmeket szeretnének készíteni vele.

Stewart az interjúban arról is beszélt, amikor annak idején az Alkonyat-filmek másik főszereplőjével, Robert Pattinsonnal jártak, egyáltalán nem tudták kezelni ezt a szituációt, mert semmilyen példa nem voltuk előttük, ezért inkább úgy döntöttek, egyáltalán nem hajlandóak beszélni a kapcsolatukról, úgyis annyi mindent elvettek tőlük a sztárság miatt, hogy legalább ez csak a sajátjuk maradjon.

Stewart következő nagy dobása a Charlie Angyalai új verziója lesz, amelyet ezúttal egy nő, Elizabeth Banks írt és rendezett.