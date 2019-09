Meghalt az Aljas utcák és a Dühöngő bika forgatókönyvírója

82 éves korában meghalt Mardik Martin forgatókönyvíró, aki többek között az Aljas utcák, a Dühöngő bika vagy a New York, New York megírásában vett részt, írja a Variety. Martin Bagdadban született, és annyira imádta a mozit, hogy már 16 évesen az MGM stúdió filmjeinek helyi terjesztőjeként dolgozott. Később Amerikába ment tanulni, ahol az egyetemen összebarátkozott Martin Scorsesével. Ebből a barátságból egy hosszú munkakapcsolat lett, Scorsese több fontos filmjét írták közösen.

Martin a Dühöngő bika megírásával egy évet töltött, később úgy emlékezett, hogy a filmet mindenki más jobban akarta, mint a rendező, Martin Scorsese. "De Niro meg akarta csinálni a Dühöngő bikát, de Marty nem, mert gyűlölte a bokszot és úgy általában a sportokat". Mardik Martin később mélypontra került, állítása szerint nem tudott ellenállni a sikerrel és a hírnévvel járó önpusztító életmódnak. Dokumentumfilm is készült róla Mardik: Baghdad to Hollywood címmel.

Végül a tanításban találta meg újra önmagát, forgatókönyvírók generáció tanultak tőle. Utoljára Fatih Akin The Cut című 2014-es filmjében működött közre. Ez személyes ügy is volt számára, mert a The Cut az örmény népirtás történetét dolgozza fel, és Martin is örmény családba született.