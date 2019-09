A Saul fiát is beválogatták a 21. század legjobb filmjei közé

Rajk László az Oscar-díjas Saul fia után a Napszálltában is együtt dolgozott Nemes Jeles Lászlóval. Ő volt a Diák-Oscart nyert Ostrom látványtervezője és dolgozott a Mentőexpedícióban Ridley Scott mellett. Arról is beszélt, hogy miért érzi úgy, hogy a Kádár-rendszer után másodszor is marginalizálódott építészként. Szóba került apja, az 1949-ben kivégzett Rajk László is.