Sean Bean nem akar többé meghalni a filmekben

Sean Bean az egyik olyan színész Hollywoodban, aki arról ismert, hogy ha feltűnik a vásznon, akkor nagy valószínűséggel meg is hal. Az egyik legemlékezetesebb halála nem filmhez, hanem sorozathoz kötődik, a Trónok harca első évadának szinte teljes reklámkampányát rá és a karakterére építették, és így közel kilenc év távlatából talán nem túl nagy szpojler elmondani, hogy az általa játszott Ned Stark csúnya véget ér az első évadban.

Azért is emlékezetes ez az alakítás, mert innentől kezdve Sean Bean karakterei élnek. A 60 évesz színész a The Sunnak adott interjút, amiben elmesélte, hogy egész egyszerűen annyi karaktere halt meg, hogy megunta a dolgot.

„Voltak filmek, amiket visszadobtam. Tudták, hogy biztosan meghal a karakterem, mert játszom a filmben. Muszáj volt ettől megszabadulnom, és túlélnem a filmeket, mert kezdett nagyon kiszámíthatóvá válni a dolog. Volt egy olyan is, amikor mondták, hogy "Meg fogjuk ölni a karaktered". Én meg: "Ne már!". Erre a gyártó: "Jó, de akkor lehet azt, hogy nagyon súlyosan megsebesítünk?". Mondtam, hogy oké, ha életben maradok kivételesen" - mesélte a színész a lapnak.

Fotó: confrariadecinema / instagram

A Trónok harca esetében tudta, hogy meg fog halni a karaktere, de egy kicsit örült is neki, hogy nem ragad benne egy sok évadon át futó sorozatban. Most már persze baromira bánja a dolgot, de ezen is csak szórakozik.

Sean Bean egyébként 25 alkalommal halt meg különböző filmekben és sorozatokban, ami szép teljesítmény, de még így sem elég ahhoz, hogy dobogós legyen a legtöbbször vásznon elhalálozó verseny dobogójára.

Samuel L. Jackson 28, Vincent Price 32, Bela Lugosi 36, John Hurt pedig 45 alkotásban halt meg a vásznon, Bean tehát csak az ötödik a sorban. A listában egyébként az meglepő még, hogy Charlzie Theron is 25-ször halt már meg filmvásznon, mindezt ráadásul alig ötven filmből hozta össze. Vagyis Bean a filmjei negyedében pusztul el, addig Theron majdnem minden második alkotásában nem éri meg a stáblistát.