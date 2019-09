George Lucas árulásnak érezte, hogy nem az ő bizarr ötleteivel folytatódott a Star Wars

Miután eladta a Star Wars jogait és az egész Lucasfilmet a Walt Disney-nek, George Lucas azért még elővezette az összes ötletét a filmsorozat folytatásáról a Disney vezetőinek, akik elfelejtették közölni vele, hogy ennek ellenére teljesen mást fognak csinálni. Lucas ezt csak egy konferencián tudta meg, és nagyon megsértődött. Pedig olyan jó tervei lettek volna a midikloriánokról.

Mindez a Walt Disney vezérigazgatója és elnöke és atyaúristene, Bob Iger életrajzi könyvéből derül ki - írja a The Wrap. De előbb még felidézik, mi mindent talált ki Lucas a Star Wars hetedik és azt követő részeire; ezt az igazi rajongók már ismerhetik, mert ezeket még korábban árulta el Lucas James Cameron műsorában.

A Lucas-féle harmadik trilógia egy őszülő Luke Skywalkerről szólt volna, aki egy Kira nevű Jedi Padawant edzett volna. Mindeközben a nézőknek lehetőségük lettek volna még mélyrehatóbban megismerkedni a midikloriánokkal, Lucasnak azzal az ötletével, ami talán a legnagyobb felháborodást váltotta ki az előzménytrilógia idején: ezek az egysejtű, az emberrel a sztori szerint szimbiózisban élő létformák a vérben élnek, és az határozza meg, hogy kiben milyen nagy az Erő iránti fogékonyság, hogy hány midiklorián lakik benne.

Az egész film az ilyen, szimbiotikus kapcsolatokról szólt volna, amelyek révén az ember megérti, hogy nem ő a nagyfőnök. Hogy az egész egy ökoszisztéma. A következő filmek egy ilyen mikrobiotikus világról szólt volna. A lényeknek ez a világa máshogyan működik, mint a miénk. Whilleknek neveztem el őket, és ezek a Whillek azok, amelyek valójában az univerzumot irányítják. És ők az Erővel táplálkoznak."

Ez lett volna tehát a Star Wars 7-8-9. témája, így talán rögtön érthetővé vált az is, miért szerettek volna ettől annyira eltérni a Disney-nél, amennyire az csak lehetséges volt. Csak erről a vágyukról elfelejtették Lucast is tájékoztatni - persze nem is volt ilyen kötelességük, nem tettek semmi hasonló ígéretet neki a 4 milliárd dolláros (1200 milliárd forintos) adásvétel után.

Viszont a Disney azért is fizetett Lucasnak, hogy eladja nekik a sztorikról előre kitalált ötleteit, az úgynevezett treatmentet. "George tudta, hogy a szerződésünk nem kötelez ilyesmire, de azt hitte, a treatment megvásárlása hallgatólagos ígéret is arra, hogy megfogadjuk a tanácsait, és csalódott volt, hogy eldobtuk az ő sztoriját" - írja Iger a könyvében.

Nagyon ügyeltem arra az első beszélgetésünktől kezdve, hogy ne vezessem félre, és nem is hiszem ma sem, hogy így tettem volna, de azért kezelhettem volna jobban az ügyet. (...) Így az első, a Star Wars jövőjéről szóló beszélgetésünkön George úgy érezte, hogy elárulták őt. Ez az egész mindenképpen nehéz ügy lett volna számára, de így szükségtelenül rázóssá tettük az indulást"

- írja Iger.

Lucas egyébként korábban is kifejezte nemtetszését a hetedik rész kapcsán: dühében "fehér rabszolgatartókhoz" hasonlította a Disney-t, hogy aztán később finomítson, és azt mondja, "nem volt semmi újdonság" a hetedik részben, noha ő annak idején mindig ügyelt arra, hogy minden új rész valamilyen új világba vezessen el, új lényekkel, új technológiákkal.

Bob Iger memoárja egyébként "The Ride of a Lifetime" címmel jelent meg.