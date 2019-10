Megjátszott volt Joaquin Phoenix kiborulása a Joker forgatásán

Elég furcsán alakult az az interjú, amiben Joaquin Phoenix, a Joker főszereplője népszerűsítette a most moziba kerülő filmet. A Jimmy Kimmel Showban először a szokásos talkshow-kban feltett kérdések jöttek, mint például, hogy mennyit fogyott a szerep kedvéért, ott volt-e az egész családja a premieren, mit szóltak a nővérei a filmhez, amikre Phoenix a maga feszengős módján próbált válaszolgatni.

Majd amikor éppen azt fejtegette, hogy milyen jó volt a filmet forgatni, a műsorvezető megjegyezte, hogy érdekes, hogy ezt mondja, mert ő kapott egy felvételt a film rendezőjétől, Todd Phillipstől, amit most meg is mutat. A felvételen a Joker maszkban a forgatáson ülő Phoenixet látjuk, ahogy éppen az operatőrt, Lawrence Shert alázza. Többek között azt mondja "Larry"-nek, hogy fogja már be a pofáját, amikor ő éppen valami valódi próbál megtalálni. Aztán hozzáteszi, hogy tudja, hogy Larry találta ki ezt a Cher dolgot, hogy ő (mármint Phoenix) olyan, mint egy díva. Ami egyébként szerinte nem is sértés, hiszen egy énekes, színész, táncos, divatikonról van szó. A jelenet végén Phoenix kiviharzik a díszletből. A videót itt lehet megnézni, 8.20-tól kezdődik az említett rész:

A felvétel lejátszása után Phoenix látszólag iszonyú zavarba jött, azt mondja, hogy neki kínos ez a videó, és bocsánatot is kér, amiért az operatőr suttogása miatt kiborult és sértegette. A reakciója azért furcsa, mert mindenki tisztában van vele, hogy a talkshow-kban, így Jimmy Kimmel műsorában is minden egyes kérdés, sztori, bejátszott videó előre egyeztetve van. Vagyis szinte kizárt, hogy a színész ne tudott volna arról, hogy mi készül. El is indultak a találgatások az interneten, hogy nem az történt-e, hogy a stúdió tudta, hogy előbb-utóbb kiszivárog a kínos felvétel, és így, Kimmel segítségével akartak elébe menni a dolgoknak.

Csakhogy azóta a színész stábja közzétett egy nyilatkozatot, miszerint a felvétel megrendezett volt, Phoenix meglepett reakciója pedig megjátszott. Nem is lehet más, hiszen a talkshowk-ban minden műsorelem előre egyeztetve van, és különben is ilyet, mint ez a Cher téma, csak kitalálni lehet. Ez is egy hihető verzió, bár Joaquin Phoenix esetében már nehéz bármit is elhinni azok után, hogy pár évvel ezelőtt a fél világból hülyét csinált.

2008-ban, csak 34 évesen ugyanis bejelentette, hogy soha többé nem fog filmekben játszani, inkább zenélni (még durvább: rappelni) szeretne. Két év múlva akkori sógorával, Casey Affleckkel elkészítették az I'm Still Here című dokumentumfilmet. A film Phoenix szétesését mutatta be, küzdelmét a drogokkal, és azt, hogy vesztette el teljesen a kapcsolatot a valósággal. Az amerikai premier előtt (miután a filmfesztiválok közönsége már jól kiszörnyülködte magát) Affleck közölte, hogy a film csak egy vicc volt, minden jelenete megrendezett.