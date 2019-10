Will Smith a Keresztapa halott főszereplőjével szeretne egy filmben játszani

Will Smith annyira odáig van a saját legutóbbi filmjében, a Gemini Manben használt digitális színészteremtő és - fiatalító eljárásért, hogy még tovább menne, és legközelebb nem a fiatal saját magával, hanem a fiatal Marlon Brandóval játszana egy filmben - írja a List.

A digitálisan megfiatalított és az igazi Will Smith a Gemini Manben

Talán ki lehet jelenteni, hogy Will Smith új filmje, a Gemini Man, amelyben az 51. születésnapját hatalmas dáridózással Budapesten ünneplő Will Smith egy digitálisan létrehozott és megfiatalított Will Smithszel játszik együtt, az egész világon Will Smithnek tetszett a legjobban. A Rotten Tomatoes kritikagyűjtő portálon 200 eddig értékelés után épp a béka segge alatt, 26 százalékon álló filmről az Index kritikusa is azt írta: "A Gemini Man egy pocsék forgatókönyvből, két nagy parasztvakításra felhúzott, nagy szaktudással forgatott, rettenetesen rossz film."

Will Smith mindenesetre azóta is hatalmas flessben van; szerinte annyira csodálatos a technika, amellyel digitálisan létrehozták a saját 30 évvel fiatalabb kiadását, hogy semmiképpen sem állna meg itt.

Kihagyott egy ütemet a szívem, amikor először megláttam ezt az egészet. És ahogy ez a technológia egyre jobb és jobb lesz, azon gondolkodom, játszhatna-e egy fiatal Will Smith egy filmben a fiatal Marlon Brandóval"

- mondta a színész, de azt azért még ő is hozzátette, "egy kicsit ijesztő" ez a gondolat.

Az Apokalipszis most, A keresztapa vagy Az utolsó tangó Párizsban főszereplője, Marlon Brando 2004-ben, 80 éves korában halt meg.

Kritikusunk egyébként a fantasztikus technika fantasztikus sikeréről szóló elgondolást sem osztja, mondván: