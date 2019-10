Egészen félelmetes az állatokkal beszélgető Robert Downey Jr.

Megjelent a Robert Downey Jr. főszereplésével készült, új Dr. Dolittle-film, a Dolittle előzetese, amely alapján úgy tűnik, egy ijesztően rossz és rettenetesen giccses filmre számíthatunk. Sajnos egészen januárig kell rá várni.

Cukiskodásból, jópofáskodásból, nagyon béna, csacsogó CGI-állatokból, giccsből és primitív mondatokból áll össze a Dr. Dolittle-történet legújabb filmes feldolgozásának előzetese, csak erős idegzetűeknek ajánlott. Az egyetlen érdekfeszítő dolog benne, hogy fél Hollywood a hangját adta az állatoknak (Rami Malek, Octavia Spencer, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Tom Holland, Marion Cotillard, Selena Gomez, stb.) aprócska üröm az örömben, hogy ebből a magyar nézők a szinkronos verzióval természetesen semmit se fognak érzékelni.

És ha mindez nem lenne elég borzalmas, az egész alatt a Reuben and the Dark nevű együttes iszonyatos feldolgozása szól Louis Armstrong What A Wonderful World című számából.

A filmben Vasember mellett szerepelni fog többek között Antonio Banderas, Jim Broadbent és Michael Sheen is, emberi formájukban mármint. Hugh Lofting az állatokkal beszélni képes férfiről szóló, 1920-as gyerekmeséje alapján 1998-ban készült egész más megközelítésű filmfeldolgozás Eddie Murphyvel, a filmhez 2001-ben folytatás is készült, reméljük, ehhez a mostanihoz több is fog.

A merénylet január 16-án érkezik a magyar mozikba.