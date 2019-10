Itt a Skywalker kora utolsó előzetese

Az utolsó, azaz kilencedik Star Wars-sorfilm utolsó előzetesének utolsó momentumaként utoljára csendül fel a Skywalker-család drámai történetének aláfestéseként AZ az ikonikus darab, amiért John Williams kezét vagy fülét aranyba kellene önteni (attól függően, melyikre van kevésbé szüksége a melóhoz), ezzel is sugallva a Népszava-kalapáccsal és az ilyesmire fogékony sajtótermékek lelkes, hajnali ötkor ébredő droidjai segítségével eleve a rajongói és egyéb agyakba vésett üzenetet:

Több bőrt erről a családról már nekünk sincs pofánk lehúzni (Disney).

A Skywalker kora utolsó előzetese tehát ez lett:

A karácsony előtt mozikba kerülő, kilencedik sorfilmet Az ébredő erőhöz hasonlóan J.J. Abrams rendezte, a szereplők között ott lesz Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, a Csuvit alakító Joonas Suotamo, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher, Ian McDiarmid, Dominic Monaghan, Jimmy Vee, Greg Grunberg és Mark Hamill is, szóval lesz kit/mit keresni a fura maszkok alatt.

A legkeményebb Anthony Daniels, aki 1977 óta minden Star Wars-fimben szerepelt C3PO aranyszínű jelmeze alatt, beleértve a Zsivány egyest, a Solo filmet, és a Star Wars Xmas specialt is, így ő az egyetlen színész, aki ezt elmondhatja magáról (a Xmas specialt letagadná, gondolom).

Ami az előzetest illeti, a látvány bombasztikus: a remek trükkök mellett meglepően visszafogott (JJ Abramhez képest) a lens flare használata, lesz viszont űrpornó soha nem látott méretű lázadó/ellenálló/rebellis/mittudoménhogyhívjákmagukatéppen flottával, és ugyan Bazi Nagy Gömbalakú Szuperfegyvert nem mutattak (és ha jól emlékszem, ígéret van arra, hogy nem lesz), de a Végső Nagy Összecsapáshoz jól jön Palpatine császár jégbe fagyott, és onnan kiemelt Csillagrombolója. Vagy nem, és az utolsó jelentben az eddig elhullott Jedi-lovagok szellemei kanasztáznak a tábortűz körül.

14 Galéria: Skywalker kora Fotó: Lucasfilm

A filmet Abrams írta is, de nem egyedül, az egyébként Oscar-díjas Chris Terrio (Justice League) segített be, ami annyira nem jó hír, na nem az Oscar Az igazság ligája miatt. Az kábé egyértelmű, hogy a jó/rossz avagy világos/sötét szembenállás kulminálódik majd a két és fél órás(?) játékidő végére Rey vs. Ren, egy legény maradhat csak a vidéken talpon, láttunk már ilyet. Palpatrine császár feltámadásáról nem tudunk meg többet ebből az előzetesből sem, de legalább látunk belőle valamit, ahogy abból is, hogyan rohamoznak egyszarvú csillámpónikon a népek rohamosztagosokat.

Aki ennél részletesebb elemzésre vágyna, javaslom ezt a livestreamet, egy óra kilenc perc megy el 2,5 perc kiértékelésére, mi ezzel nem akarunk és nem is fogunk versenyezni.

A magyar bemutató december 19., jegyeket a Cinema City oldalán mától lehet megvenni elővételben.