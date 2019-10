Meghalt Robert Evans producerlegenda

89 éves korában meghalt Robert Evans amerikai filmproducer, aki évtizedeken át vezette a Paramount Picturest, írja az MTI.

New York-i születésű Evans hollywoodi pályafutását színészként kezdte, Norma Shearer színésznő beszélte rá férjét, Irving Thalberget rendezőt, hogy alkalmazza a 26 éves jóképű férfit a Man of a Thousand Faces című, Lon Chaneyről készült életrajzi filmben.

Színészből producerré avanzsált, 1966 és 1974 között egészen a Paramount csúcsára jutott, ahol olyan filmek fűződtek a nevéhez, mint A furcsa pár, A Rosemary gyermeke vagy a Goodbye, Columbus. Saját cégével gyártotta a Kínai negyed című Polanski-filmet.

Evans hétszer nősült, harmadik felesége, a Love story sztárja, Ali MacGraw volt, akitől egyetlen gyermeke, Josh született. McGraw végül Steve McQueen színészért hagyta ott a producert.

Evans egy igazi legenda volt, egy olyan figura, amilyenből nem sok létezett Hollywood történetében. A produceri karrierje egy hullámvasút volt, ahol egymást érték az óriási sikerek és bukások, de a személyes élete is elegendő hírnevet adott egy életre neki, a hét feleség mellett híres volt a kokainfüggőségéről, az akaratosságáról és a botrányairól. 50 évesen letartóztatták kokain birtoklása miatt.

A régóta dédelgetett filmtervének, a Gengszterek klubjának forgatása közben kivégezték Roy Radin broadwayi figurát, akinek a gyilkosságával kapcsolatban Evanst szemtanúként hallgatták ki. Többször is összetűzésbe került Francis Ford Coppolával, akinek A keresztapa című filmjébe mindenképpen szerette volna beleerőltetni Robert Redfordot Michael Corleone szerepére. Amikor Coppola megkapta a legjobb forgatókönyvnek járó Oscar-díjat, beszólt a producerének. A 89 éves legenda halálakor már meghatva emlékezett rá.

Ha Evans karaktere nem is volt ismerős, aki már látta az Amikor a farok csóválja című politikai szatírát, az találkozhatott a manírjaival, Dustin Hoffman ugyanis gyakorlatilag őt alakította a filmben.

Evans hatalmas mesemondó hírében állt, 2002-ben készült róla egy dokumentumfilm, a The Kid Stays In The Picture (A kölyök a filmben marad, az 1994-es önéletrajzának is a címe) című filmet saját maga narrálja, érdemes belenézni, főleg annak tudatában, hogy Evans 1998 egy agyvérzés miatt fél oldalára lebénult, beszélni sem tudott, de szinte teljesen felépült:

(Variety)