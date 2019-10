Megvan, ki játssza az új Batman-film felügyelőjét

Bejelentették az új Batman-film főszereplője és főgonosza után azt is, hogy Jeffrey Wright fogja játszani a The Batman James Gordonját.

Azt már tudjuk, hogy a The Batman című újabb denevéremberes film főszereplőjét Robert Pattinson (Alkonyat, A világítótorony) fogja játszani, hosszas keresgélés után pedig az is eldőlt, hogy a főgonosz a Golden Globe-díjas Paul Dano (Fogságban, Ifjúság) lesz. A macskanő szerepét Zoë Kravitz alakítja.

A rendező, Matt Reeves Twitter-posztjából most kiderült az is, hogy James Gordon szerepét ebben a feldolgozásban Jeffrey Wright (Westworld) kapta meg. A felügyelőt korábban alakította Gary Oldman is (Nolan-féle filmek), összességében pedig Wright lesz a hatodik színész, aki Gordont játssza.

A The Batman várhatóan 2021. június 25-én lesz látható az amerikai mozikban.