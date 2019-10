A Skyfall rendezője megmutat mindent, amit meg lehet tenni a testvérünkért

Az Oscar-díjas Same Mendes (Skyfall, Amerikai szépség) legújabb háborús filmje két fiatal katona drámáját és harcát mutatja be, ráadásul most már szinkronos előzetes is van hozzá.

Az angol előzetes augusztusban jött ki, most viszont megjelent az 1917 magyar előzetese is lövöldözéssel, hullákkal és persze bombákkal:

1917 magyar szinkronos előzetes

A film címéhez hűen 1917-ben, az első világháborúban játszódik. A történet szerint két fiatal brit katonát, Schofieldet (George MacKay) és Blaket (Dean-Charles Chapman) lehetetlennek tűnő küldetéssel bízzák meg: egy napjuk van arra, hogy eljuttassanak egy üzenetet az ellenséges vonalakon túlra, és ha nem járnak sikerrel, az több száz bajtársuk - köztük Blake testvérének - életébe is kerülhet. A filmben szerepel egyébként Colin Firth és Benedict Cumberbatch is.

A tervezett hazai bemutató 2020. január 23.