Amikor először találkozott Shaggy és Scooby

Megérkezett az első előzetes a filmhez, amiről pár perccel ezelőttig azt sem tudtam, hogy létezik, vagy hogy bárki különösebben vágyott volna rá: itt a Scoob!, a Scooby-Doo-sorozat számítógéppel animált, sztárokkal szinkronizált előzményfilmje.

Ha valaki hozzám hasonlóan végigülte a kilencvenes években a Cartoon Network műsorát, akkor nem kell bemutatni a Scooby-Doo-t: egy rakás hetvenes évekbeli fiatal egy minimálisan beszélni képes kutyával együtt különböző rejtélyeket oldott meg ódon kastélyokban, elhagyatott múzeumokban, vagy egyéb rémisztő helyeken. Általában olyan rejtélyeket, amikhez egy szörnynek vagy egy szellemnek volt köze, akiről kivétel nélkül kiderült, hogy a gondnok/örökös/komornyik/vízvezetékszerelő volt, aki megúszta volna az egész dolgot, ha nem jöttek volna ezek a kotnyeles fiatalok.

A Scooby-Doo egy mai napig kitartó franchise egyébként, új sorozattal, direkt DVD-re készülő filmekkel, és most úgy tűnik, hogy a Warner feléleszti az intellektuális tulajdonát egy játékfilm erejéig. A Scoob arról szól, hogyan is találkoztak ezek a hobbinyomozók, illetve a Youtube-on a videó alatti felsorolásból kiderül, hogy a filmben fel fog még tűnni pár olyan klasszikus figura is, mint Caveman kapitány, Dick Dastardley, vagy a Blue Falcon.

Az eredeti változatban olyan szinkronhangok lesznek, mint Will Forte, Zac Efron, Jason Isaacs, Amanda Seyfried és Mark Wahlberg.

A Scoobot 2020. május 15-én mutatják be az Egyesült Államokban, magyar premierről egyelőre nem tudni.